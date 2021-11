Transat Jacques Vabre: les bateaux du Vendée Globe entrevoient le Pot-au-noir

Franck Cammas (à gauche) et Charles Caudrelier le 27 octobre 2021 au large de Lorient

Paris (AFP) – Partie le 7 novembre du Havre, la flotte de la Transat Jacques Vabre s'est dispersée sur trois parcours différents en fonction de la classe des Bateaux : les plus rapides, les Ultim, sont entrés mardi dans l'hémisphère sud alors que les Imoca (bateaux du Vendée Globe) entrevoient le Pot-au-noir.

Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), à la barre d'un Ultim (maxi-trimaran volant de 32 m), occupaient largement la tête de la course, avec 284 milles nautiques d'avance sur leurs poursuivants directs, Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Maxi Banque Populaire XI).

Bien loin derrière mais sur un autre parcours, plus court, les Imoca bataillent toujours contre le manque de vent. La flotte est emmenée par Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut), devant Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia).

"Devant nous, c’est le dernier tronçon entre le Cap Vert et Fernando de Noronha, on va bientôt l’attaquer, dès qu’on aura réussi à s'extirper des îles", souligne à l'AFP Dalin, joint mardi matin. "Le Pot-au-noir ne va pas être très simple. Les trois prochains jours, ça risque de jouer pas mal. Ca va être un peu compliqué à gérer. Après ça le sera peut-être moins."

Classements mardi à 16h00:

. Class 40 (12,20 m)

1. Redman (FRA) à 2.625,2 milles de l'arrivée

(Antoine Carpentier, Pablo Santurde Del Arco)

2. Volvo (BEL) à 13,9 milles du premier

(Jonas Gerckens, Benoit Hantzperg)

3. Banque du Léman (SUI) 22,6

(Valentin Gautier, Simon Koster)

4. Edenred (FRA) 30,9

(Emmanuel Le Roch, Pierre Quiroga)

5. La Manche #EvidenceNautique (FRA) 37,9

(Nicolas Jossier, Alexis Loison)

. Imoca (18 m)

1. LinkedOut (FRA) à 3.277,8 milles de l'arrivée

(Thomas Ruyant, Morgan Lagravière)

2. Apivia (FRA) à 23,0 milles du premier

(Charlie Dalin, Paul Meilhat)

3. Charal (FRA) 24,9

(Jérémie Beyou, Christopher Pratt)

4. Initiatives-Cœur (GBR) 79,9

(Sam Davies, Nicolas Lunven)

5. 11th Hour Racing Team - Malama (USA) 92,0

(Charlie Enright, Pascal Bidégorry)

Les multicoques

. Ocean Fifty (15 m)

1. Primonial (FRA) à 2.561,1 milles de l'arrivée

(Sébastien Rogues, Matthieu Souben)

2. Koesio (FRA) à 68,6 milles du premier

(Erwan Le Roux, Xavier Macaire)

3. Solidaires En Peloton (FRA) 79,6

(Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Duthil)

4. LEYTON (GBR) 202,2

(Sam Goodchild, Aymeric Chappellier)

5. Les P'tits Doudous - The Arch (FRA) 209,2

(Armel Tripon, Benoit Marie)

. Ultime (32 m)

1. Maxi Edmond de Rothschild (FRA) à 3.953,9 milles de l'arrivée

(Franck Cammas, Charles Caudrelier)

2. Banque Populaire XI (FRA) à 284,8 milles du premier

(Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier)

3. SVR-Lazartigue (FRA) 380,5

(François Gabart, Tom Laperche)

4. Actual Ultim 3 (FRA) 474,6

(Yves le Blévec, Anthony Marchand)

5. Sodebo ultim 3 (FRA) 918,2

(Thomas Coville, Thomas Rouxel)

