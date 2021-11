Un millier d'objets appartenant à des légendes du rock aux enchères à New York

Une guitare acoustique de 1968 d'Eric Clapton a été estimée à entre 300.000 et 500.000 dollars avant la vente aux enchères les 19 et 20 novembre à New York par Julien's Auctions d'un millier d'objets ayant appartenu à des légendes du rock TIMOTHY A. CLARY AFP

New York (AFP) – Une guitare d'Eric Clapton, des set-lists griffonnées par Kurt Cobain, une veste Versace de Whitney Houston: un millier d'objets appartenant à des légendes - vivantes ou disparues - du rock américain et britannique depuis les années 1960 vont être vendues aux enchères à New York.