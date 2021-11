Wall Street part à la hausse grâce à de bons indicateurs et résultats

Deux opérateurs du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York était en hausse mardi, grâce à de bons indicateurs macroéconomiques et des résultats d'entreprises de haute tenue, même si la crainte de l'inflation et d'un resserrement monétaire rôdaient toujours.