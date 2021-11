A New York, records battus aux enchères pour Frida Kahlo et Pierre Soulages

Un employé de Sotheby's ajuste un autoportrait de Frida Kahlo, "Diego y yo", le 5 novembre 2021, à New York ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – Des tableaux rares de la mexicaine Frida Kahlo et du français Pierre Soulages ont battu les records de ces artistes aux enchères chez Sotheby's à New York, où ils ont été vendus mardi soir 34,9 millions et 20,2 millions de dollars.