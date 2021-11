C1 dames: Lyon et le Barça proches des quarts, le PSG en quête d'apaisement

Les Lyonnaises se congratulent après le but de Catarina Macario contre les Suédoises du BK Häcken à Göteborg, le 5 octobre 2021

Paris (AFP) – Les Lyonnaises, septuples championnes d'Europe, et les Barcelonaises, tenantes du titre, espèrent valider leur billet pour les quarts de la Ligue des champions féminine mercredi, lors d'une 4e journée où le Paris SG, ébranlé par une trouble affaire extra-sportive, peut aussi assurer sa qualification jeudi.

Dans ce nouveau format de phases de poules, inspiré de la version masculine de l'épreuve, l'OL (1er du groupe D, 9 pts) peut déjà assurer sa place pour la phase à élimination directe en faisant au moins match nul à Munich (21h00) sur la pelouse du Bayern (2e, 4 pts). Une victoire leur assurerait même la première place du groupe, synonyme de tirage au sort protégé.

Sacrées cinq saisons d'affilée (de 2016 à 2020) avant de trébucher l'an dernier, les Lyonnaises ont lancé un avertissement au continent en étrillant le Paris SG dimanche (6-1) dans le choc au sommet de la D1 française, même si les Parisiennes n'avaient pas forcément la tête au football.

A cette occasion, l'OL a retrouvé les fulgurances de la Norvégienne Ada Hegerberg, qui a signé ses deux premiers buts depuis son retour d'une longue blessure. "Je suis repartie sur des bases fraîches. Ce n'est que le début et je regarde vers la suite", a lancé la Ballon d'Or 2018.

Même contrat à remplir pour le Barça (1er du groupe C, 9 pts), à qui un match nul suffit à Hoffenheim (18h45) pour s'assurer une place en quarts de finale.

Le tour suivant est également en vue pour le PSG: le club champion de France en titre (1er du groupe B, 9 pts) sera qualifié comme premier de groupe en cas de succès jeudi (21h00) sur la pelouse du Real Madrid (2e, 6 pts). Et les deux équipes peuvent même être qualifiées en même temps si le Real gagne et l'autre confrontation, entre Breidablik (Islande) et Kharkiv (Ukraine), accouche d'un nul.

La buteuse du PSG Marie-Antoinette Katoto contre le Barça au stade Johan Cruyff à Sant Joan Despi, en banlieue de Barcelone, le 2 mai 2021 LLUIS GENE AFP/Archives

Les Parisiennes, victorieuses 4-0 du Real à l'aller, ont en tout cas beaucoup de choses à évacuer après l'affaire du guet-apens dont a été victime la Parisienne Kheira Hamraoui, agressée début novembre...

Mercredi 17 novembre

(18h45) Hoffenheim (GER) - FC Barcelone (ESP)

Göteborg FC (SWE) - Benfica (POR)

(21h00) Arsenal (ENG) - HB Koge (DEN)

Bayern Munich (GER) - Lyon (FRA)

Jeudi 18 novembre

(18h45) Wolfsburg (GER) - Juventus Turin (ITA)

Breidablik (ISL) - WFC-2 Kharkiv (UKR)

(21h00) Chelsea (ENG) - Servette Chênois (SUI)

Real Madrid (ESP) - Paris SG (FRA)

