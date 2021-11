Athlétisme/Hyperandrogénie: "Notre règlement va rester en place" prévient Sebastian Coe

Paris (AFP) – Le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe a assuré jeudi que le règlement sur les athlètes hyperandrogènes allait "rester en place", au lendemain de la publication par le Comité international olympique (CIO) d'un "cadre" sur les sportifs intersexes.

"J'ai lu le cadre du CIO, c'est dans la lignée de ce en quoi nous croyons, le principe d'une compétition juste", a indiqué Sebastian Coe lors d'une conférence de presse qui suivait le Congrès de World athletics.

"Notre règlement va rester en place, a-t-il répété. C'est très important de suivre les recherches que nous avons faites (...) Nous partageons la volonté de nous assurer que le règlement respecte les droits humains fondamentaux et nous pensons sincèrement que c'est le cas".

Le CIO a renoncé à établir des directives uniformes quant aux critères de participation des sportifs intersexes et transgenres, laissant la main aux fédérations internationales. L'instance a publié mercredi un "cadre" non contraignant avec 10 principes allant de "l'inclusivité" à l'absence "d'avantage compétitif injuste et disproportionné", en passant par la "primauté de la santé" et le "droit à la vie privée".

La Fédération internationale d'athlétisme impose depuis avril 2018 aux femmes présentant un excès naturel d'hormones sexuelles mâles de faire baisser leur taux de testostérone par un traitement afin de s'aligner dans certaines épreuves internationales.

Un règlement dénoncé notamment par la double championne olympique sud-africaine Caster Semenya, qui refuse de s'y plier, mais a perdu les recours intentés notamment devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Semenya avait également estimé que sa vie privée n'avait pas été respectée lors de la pratique de tests de féminité et s'était plaint devant le TAS d'avoir été traitée comme un "rat de laboratoire" à partir de 2010, période où elle avait accepté de suivre un traitement hormonal.

