Le Pen creuse l'écart avec Zemmour derrière Macron, selon un sondage

Paris (AFP) – Le polémiste et putatif candidat à la présidentielle Eric Zemmour est en baisse dans un nouveau sondage, derrière Marine Le Pen, qui creuse l'écart avec lui, tandis qu'Emmanuel Macron fait toujours la course en tête.

Eric Zemmour est crédité de 12% des intentions de vote (-1 point) quelque soit le candidat des Républicains, et se voit même devancé d'un point par Xavier Bertrand, selon le sondage PrésiTrack d'OpinionWay pour Les Echos, CNews et Radio Classique, publié jeudi.

Marine Le Pen est quant à elle créditée de 19 à 21% (+1%) et Emmanuel Macron de 24 à 25% au premier tour de la présidentielle.

Chez les Républicains, Xavier Bertrand obtient 13%, Valérie Pécresse 11% et Michel Barnier 9%, tandis qu'à gauche Jean-Luc Mélenchon est à 9%, Yannick Jadot à 8% et Anne Hidalgo à 5/6%.

Au second tour, Emmanuel Macron gagnerait avec 56% (-2) contre 44% (+2) pour Marine Le Pen.

Seules 6% des personnes interrogées estiment qu'Eric Zemmour, qui n'a pas déclaré sa candidature, sera élu président le 24 avril contre 14% pour la présidente du Rassemblement national (RN) et 43% pour le président sortant.

A ce stade, 48% des sondés disent s'intéresser à la campagne tandis que 50% ne le sont pas encore. Les enjeux de la présidentielle sont le pouvoir d'achat pour 52% d'entre eux (-2 points), la protection sociale (50%, +2), puis la sécurité (44%, +3).

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Sondage réalisé du 15 au 17 novembre en ligne, auprès d'un échantillon de 1.454 personnes inscrites sur listes électorales, issu d'un échantillon de 1.521 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur entre 1,1 et 2,6 points.

