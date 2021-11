Maroc: découverte de parures présentées comme "les plus anciennes au monde"

Abdeljalil Bouzouggar (d) de l'Institut national d'archéologie et du patrimoine culturel (INSAP) présente de parures, le 18 novembre 2021 à Rabat - AFP

2 mn

Rabat (AFP) – Des parures vieilles d'"entre 142.000 et 150.000 ans", de ce fait considérées comme "les plus anciennes au monde", ont été découvertes au Maroc, non loin de la station balnéaire d'Essaouira, ont annoncé jeudi des responsables gouvernementaux et paléontologues.