C1: positif au Covid, De Bruyne forfait avec Manchester City contre le PSG

Londres (AFP) – Le milieu de terrain belge de Manchester City Kevin De Bruyne est "positif au Covid" et manquera les matches contre Everton en championnat dimanche et le Paris SG en Ligue des champions mercredi, a annoncé l'entraîneur Pep Guardiola vendredi.

"Kevin est positif au Covid. Il sera à l'isolement 10 jours", a déclaré Guardiola en conférence de presse, à cinq jours du match à domicile contre le PSG, décisif pour la qualification en huitièmes de finale.

"Il y a deux jours, il m'a dit qu'il était positif. Il est ici (à Manchester)", a précisé le technicien catalan à propos de l'international belge de retour de sélection. "Il doit bien récupérer. L'humain est plus important que tout le reste", a ajouté l'entraîneur mancunien.

Guardiola a révélé que le joueur de 30 ans avait été vacciné. "En ce moment, des gens meurent (à cause de) cette pandémie. Il a été vacciné, il est donc plus protégé et j'espère que les symptômes seront mineurs. Il reviendra dès que possible (...) Nous devons l'aider", a poursuivi Guardiola.

Kevin De Bruyne a marqué un but mardi avec la Belgique à Cardiff face au pays de Galles, en qualifications de la Coupe du monde 2023 (1-1).

Outre le milieu de terrain belge, les champions d'Angleterre seront également privés de leur attaquant Jack Grealish face à Everton, a précisé Guardiola. Blessé, l'international anglais avait déjà manqué le match de sa sélection à Saint-Marin (victoire 10-0), lundi.

City pourra en revanche compter sur Phil Foden, touché à une jambe en sélection anglaise, mais opérationnel selon son entraîneur.

