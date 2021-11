Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Un enfant reçoit une dose du vaccin cubain contre le Covid-19 à Managua, le 18 novembre 2021, au Nicargua où le gouvernement a démarré une campagne de vaccination massive en porte à porte, incluant les plus jeunes.

Paris (AFP) – Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L'Autriche confinée dès lundi

L'Autriche confine à nouveau dès lundi et pour 20 jours l'ensemble de sa population. La vaccination sera obligatoire pour tous à partir du 1er février. C'est le premier pays en Europe à prendre de telles mesures face à la résurgence des cas de Covid.

Depuis lundi déjà, les deux millions d'Autrichiens non vaccinés n'ont plus le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux.

Désormais, les 8,9 millions d'habitants sont confinés dans ce pays au taux de vaccination de 66%, légèrement en dessous de la moyenne européenne malgré l'instauration d'un pass sanitaire depuis le printemps.

Japon: 430 millions d'euros pour l'économie

Le Japon annonce un plan de relance massif d'un montant record de 56.000 milliards de yens (430 millions d'euros) pour relancer la reprise de la troisième économie mondiale.

Il s'agit du premier plan de relance depuis fin 2020 et le troisième depuis l'apparition de l'épidémie.

La mesure la plus spectaculaire consiste en une prime individuelle de 100.000 yens (quelque 770 euros) pour les jeunes de 18 ans et moins, et les personnes en situation de précarité.

France: près de 1% des classes fermées

En France, le nombre de classes fermées en raison de l'épidémie est remonté nettement cette semaine, au plus haut depuis la rentrée de septembre, pour s'établir à 4.048, soit 0,8% des classes du pays.

C'est trois fois plus que le 22 octobre dernier, selon le ministère de l'Education nationale, mais nettement moins qu'en avril, à la période qui avait précédé une fermeture des écoles pour plusieurs semaines et quand le nombre de classes fermées avait atteint 11.272.

Guadeloupe: routes bloquées au 4e jour de mobilisation

Quatrième jour de protestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants en Guadeloupe. Les routes, tout comme l'accès au CHU, sont toujours bloquées. Plusieurs incidents ont été signalés et le gouvernement français a décidé l'envoi de 200 policiers et gendarmes en renfort.

Ils seront sur place "dans les prochains jours", ont annoncé dans un communiqué commun les ministres des Outre-mer Sébastien Lecornu et de l'Intérieur Gérald Darmanin, en condamnant "avec la plus grande fermeté les violences".

Philippines

Les Philippines vont prochainement de nouveau accueillir les touristes étrangers, a annoncé vendredi le gouvernement qui s'apprête à rouvrir en partie les frontières du pays pour les voyageurs vaccinés.

Une bouffée d'oxygène pour le secteur du tourisme des Philippines, dévasté par vingt mois de fermeture des frontières et une restriction de déplacements à l'intérieur du pays.

Un tiers des 110 millions d'habitants sont entièrement vaccinés.

Plus de 5,1 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5.130.627 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 768.697 décès, devant le Brésil (612.144), l'Inde (465.082) et le Mexique (291.929).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

