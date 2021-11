L1: duel de déclassés Monaco-Lille, choc d'intermittents OL-OM

Le coach de l'AS Monaco Niko Kovac et Sofiane Diop restent sur un match nul vierge sur le terrain du Stade de Reims, le 7 novembre 2021 FRANCOIS NASCIMBENI AFP/Archives

Paris (AFP) – Englués en milieu de tableau, Monaco et Lille s'affrontent dans l'espoir d'un redressement vendredi (21h00) en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, alors que Lyon et Marseille, en quête de points et de certitudes, jouent très gros dimanche en clôture (20H45).