Patinage: Papadakis et Cizeron proches de leur record du monde à Grenoble

Paris (AFP) – Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples champions du monde de danse sur glace en quête d'or olympique à Pékin dans deux mois et demi (4-20 février), se sont rapprochés de leur record du monde en danse rythmique au Grand Prix de France, vendredi à Grenoble.

Papadakis et Cizeron ont obtenu 89,08 points, à moins d'un point de leur record du monde établi en 2019 (90,03 points). Ils en ont profité pour reléguer leurs plus proches poursuivants, les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (81,35), à près de huit points, et les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (79,89), à plus de neuf.

Déjà victorieux de leur premier Grand Prix il y a deux semaines à Turin, les vice-champions olympiques 2018, quadruples champions du monde (2015, 2016, 2018 et 2019), et quintuples champions d'Europe, qui n'ont pas patiné en compétition la saison dernière, ne cessent de faire progresser leur note en danse rythmique depuis le début de l'hiver olympique.

La danse libre est programmée samedi après-midi.

