Présidentielle: "plus de rapprochement possible" si Zemmour est candidat, selon Marine Le Pen

Marseille (AFP) – La candidate RN, Marine Le Pen, a expliqué vendredi à Marseille que l'officialisation de la candidature à la présidentielle d'Eric Zemmour, qu'elle a qualifié de "candidat de l'élite", mettra fin à toute possibilité de "rapprochement" avec elle avant le premier tour.

"A partir du moment où il va passer le pas de sa candidature officielle, il n'y a plus de rapprochement possible. Ce rapprochement, il peut se faire au lendemain du premier tour autour de celui qui est arrivé au second tour et je pense que ce sera moi", a expliqué Mme Le Pen dans un entretien diffusé en direct sur le site du quotidien régional La Provence.

Eric Zemmour a confirmé vendredi qu'il tiendrait le 5 décembre une réunion publique au Zénith de Paris qui pourrait, selon son entourage, être le premier meeting d'une campagne pour la présidentielle.

Pour l'ancienne présidente du RN, la candidature du journaliste polémiste ne fait aucun doute: "Je suis une grande fille simple. Quand on fait des affiches Zemmour président, qu'on va chercher des parrainages, des financements, qu'on prend un local de campagne et qu'on répond à des interviews comme candidat, c'est qu'on est candidat normalement", a-t-elle souligné.

"La question est: pourquoi est-ce-qu'il faudrait se tourner vers un Eric Zemmour qui n'a aucune solution différente de celles que nous avons nous très longuement préparées et de manière très technique", a observé la députée du Pas-de-Calais, qualifiant le programme économique de son rival de "très brutal".

"Il laisse de côté les catégories modestes et moyennes. Les catégories moyennes sont complètement écartées. C'est un candidat de l'élite", a-t-elle lancé, estimant que les positions économiques de M. Zemmour se rapprochent de celles "d'Emmanuel Macron", notamment sur la retraite à 64 ans.

