Transat Jacques Vabre: Cammas et Caudrelier attendus mardi en vainqueurs

Les skippers Franck Cammas (à gauche) et Charles Caudrelier juchés sur leur maxi-trimaran Edmond de Rothschild entre Lorient et Le Havre, le 27 octobre 2021 à dix jours du départ de la Transat Jacques Vabre

Paris (AFP) – Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), qui tiennent largement la tête de la Transat Jacques Vabre, sont attendus en vainqueurs mardi à Fort-de-France (Martinique).

Le duo, aligné dans la classe la plus rapide des Ultim (multicoques de 32 m) comptait vendredi 361 milles nautiques (657 km) d'avance sur son poursuivant direct, le tandem Armel Le Cléac'h/Kevin Escoffier (Banque Populaire XI).

Cammas et Caudrelier devraient être les premiers à accoster en Martinique pour être suivis des quatre autres Ultim mais aussi de la flotte de sept bateaux d'une autre classe multicoque moins rapide, les Ocean Fifty (15 m), menée vendredi par Sébastien Rogues/Matthieu Souben (Primonial).

Ensuite devraient couper la ligne les Imocas, les bateaux du Vendée Globe (monocoque de 18 m). Le podium devrait se composer de Thomas Ruyant/Morgan Lagravière (LinkedOut), actuels leaders, Charlie Dalin/Paul Meilhat (Apivia) et Jérémie Beyou/Christopher Pratt (Charal).

Les Class 40, monocoques de 12 mètres, avancent à petite allure et composent tant bien que mal avec des systèmes météo sans vent. Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman) emmènent la flotte la plus dense de cette édition (43 bateaux encore en course) et sont attendus mardi 30 novembre.

Classements vendredi à 16h00:

Les monocoques

. Class 40 (12 m)

1. Redman (FRA) à 2.127,3 milles de l'arrivée

(Antoine Carpentier, Pablo Santurde Del Arco)

2. Guidi (FRA) à 37,8 milles du premier

(Charles-Louis Mourruau, Andrea Fantini)

3. Volvo (BEL) 54,1

(Jonas Gerckens, Benoit Hantzperg)

4. Croatia Full Of Life (CRO) 61,2

(Ivica Kostelic, Calliste Antoine)

5. Crosscall (FRA) 70,3

(Aurélien Ducroz, David Sineau)

. Imoca (18 m)

1. LinkedOut (FRA) à 2.221,8 milles de l'arrivée

(Thomas Ruyant, Morgan Lagravière)

2. Apivia (FRA) à 33,4 milles du premier

(Charlie Dalin, Paul Meilhat)

3. Charal (FRA) 51,5

(Jérémie Beyou, Christopher Pratt)

4. Initiatives-Cœur (GBR) 305,9

(Sam Davies, Nicolas Lunven)

5. Arkea - Paprec (FRA) 321,0

(Sébastien Simon, Yann Elies)

Les multicoques

. Ocean Fifty (15 m)

1. Primonial (FRA) à 1.385,4 milles de l'arrivée

(Sébastien Rogues, Matthieu Souben)

2. Koesio (FRA) à 71,3 milles du premier

(Erwan Le Roux, Xavier Macaire)

3. LEYTON (GBR) 101,6

(Sam Goodchild, Aymeric Chappellier)

4. Solidaires En Peloton (FRA) 149,7

(Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Duthil)

5. Les P'tits Doudous - The Arch (FRA) 166,3

(Armel Tripon, Benoit Marie)

. Ultime (32 m)

1. Maxi Edmond de Rothschild (FRA) à 1.837,4 milles de l'arrivée

(Franck Cammas, Charles Caudrelier)

2. Banque Populaire XI (FRA) à 361,4 milles du premier

(Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier)

3. SVR-Lazartigue (FRA) 476,1

(François Gabart, Tom Laperche)

4. Actual Ultim 3 (FRA) 1.021,3

(Yves le Blévec, Anthony Marchand)

5. Sodebo ultim 3 (FRA) 1.453,4

(Thomas Coville, Thomas Rouxel)

