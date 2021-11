Un milliardaire américain a acheté la Constitution des Etats-Unis pour la prêter à un musée (Sotheby's)

Un rare exemplaire de la Constitution américaine de 1787 a été vendu jeudi pour 43 millions de dollars par la maison Sotheby's à New York Yuki IWAMURA AFP

New York (AFP) – Un milliardaire américain a acheté jeudi soir aux enchères un exemplaire original de la Constitution des Etats-Unis de 1787 pour 43 millions de dollars et va le prêter à un musée du pays pour qu'il soit exposé gratuitement au plus grand nombre, a annoncé vendredi la maison Sotheby's.