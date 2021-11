F1: vélo, simulateur et essais... comment dompter un nouveau circuit ?

Le pilote monégasque Charles Leclerc au volant de la Ferrari lors des essais du GP de F1 du Qatar à Losail le 20 novembre 2021 KARIM JAAFAR AFP

3 mn

Doha (AFP) – La Formule 1 découvre ce week-end le Qatar et début décembre l'Arabie saoudite, deux nouveaux pays et circuits à appréhender rapidement pour les pilotes et les équipes, à l'aide d'une préparation adaptée.