Grand oral des candidats LR devant le "parlement" du parti

Les prétendants à l'investiture LR - Michel Barnier, Eric Ciotti, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Philippe Juvin (d) - posent le 20 novembre 2021 à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, avec le président et la vice-présidente des Républicains Christian Jacob (3e d) et Annie Genevard (2e d)

JULIEN DE ROSA AFP