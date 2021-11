XV de France: prouesse majuscule des Bleus devant les All Blacks

Saint-Denis (AFP) – Exploit grandissime! Le XV de France s'est offert un succès record devant la Nouvelle-Zélande (40-25), triple championne du monde, samedi au Stade de France, au terme d'un rencontre palpitante marquée par un doublé de Peato Mauvaka.

Devant 80.000 spectateurs en ébullition, les Bleus de Fabien Galthié ont frappé un grand coup contre l'une des références mondiales, à moins de deux ans du match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre 2023), organisée en France, face à ces mêmes All Blacks.

Ils bouclent ainsi leur série de novembre sur un bilan comptable parfait avec trois succès en autant de matches après avoir déjà battu l'Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15).

Grâce à quatre essais contre trois côté adverse, les jeunes Français (25 ans, 18 sélections de moyenne) sont venus à bout d'une équipe qu'ils n'avaient plus dominée depuis le 13 juin 2009 et une victoire à Dunedin (27-22) lors d'une tournée estivale aux antipodes. Et ce avec l'écart le plus ample de leur histoire face à la sélection à la fougère!

Le demi de mêlée français Antoine Dupont, soutenu par ses coéquipiers, face à l'arrière néo-zélandais David Havili, lors du dernier test-match de la tournée d'automne, le 20 novembre 2021 au Stade de France à Saint-Denis FRANCK FIFE AFP

Pour retrouver trace d'une victoire tricolore devant les Néo-Zélandais dans l'Hexagone, il fallait remonter bien plus loin, en 2000, lorsque le XV de France de Bernard Laporte s'était imposé au stade Vélodrome à Marseille (42-33). Le sélectionneur Galthié était encore le demi de mêlée des Bleus.

Les hommes en noir, vainqueurs du Mondial en 1987, 2011 et 2015, restaient sur quatorze victoires consécutives contre les Français. Mais samedi soir, devant un public conquis et qui a chanté la Marseillaise à cappella pendant les hymnes, ils sont tombés sur un os.

La série de l'automne se termine sur un flop pour Sam Whitelock et ses partenaires, déjà battus samedi dernier en Irlande (29-20). Deux défaites consécutives de la Nouvelle-Zélande, ce n'est que la neuvième fois que cela arrive depuis 1995 et l'avènement de l'ère professionnelle.

Mauvaka répond présent

Les Bleus ont livré un récital en première période, conclu sur trois essais à zéro, en débordant des Blacks coupables de fautes de main et d'erreurs techniques.

Le talonneur Peato Mauvaka, pour sa deuxième titularisation en l'absence de Julien Marchand, forfait, a profité de deux ballons portés minutieusement construit par son clan pour s'offrir un doublé (3e, 33e), comme face à la Géorgie dimanche dernier à Bordeaux. En trois rencontres d'automne, le Toulousain a inscrit cinq essais.

Le talonneur français Peato Mauvaka marque un essai malgré le plaquage du numéro 8 néo-zélandais Ardie Savea, lors du dernier test-match de la tournée d'automne, le 20 novembre 2021 au Stade de France à Saint-Denis Anne-Christine POUJOULAT AFP

Romain Ntamack, replacé à l'ouverture, s'est illustré en inscrivant le deuxième essai en solitaire après une feinte de passe suivie d'une accélération qui a percé un double rideau de cinq défenseurs néo-zélandais.

Le demi d'ouverture français Romain Ntamack marque un essai contre la Nouvelle-Zélande, lors du dernier test-match de la tournée d'automne, le 20 novembre 2021 au Stade de France à Saint-Denis Anne-Christine POUJOULAT AFP

A la pause, les Bleus ont mené de dix-huit points (24-6), écart déjà inédit en leur faveur devant les Blacks. Mais ils ont baissé de régime au retour des vestiaires et ouvert des intervalles à des Néo-Zélandais vexés.

Auteurs à leur tour de trois essais en moins de quinze minutes (Jordie Barrett, Rieko Ioane et Ardie Savea), les Kiwis sont revenus à portée de fusil (27-25).

L'ailier néo-zélandais Rieko Ioane transperce la défense française pour marquer un essai, lors du dernier test-match de la tournée d'automne, le 20 novembre 2021 au Stade de France à Saint-Denis Anne-Christine POUJOULAT AFP

Mais une interception de l'ailier Damian Penaud a permis aux Bleus de reprendre de l'oxygène au score (37-25). Le Clermontois, meilleur marqueur tricolore cette année, s'offrait son septième essai en 2021 et l'arrière Melvyn Jaminet poursuivait son sans-faute devant les perches (20 points au total).

L'ailier français Damian Penaud file marquer un essai après son interception face à la Nouvelle-Zélande, lors du dernier test-match de la tournée d'automne, le 20 novembre 2021 au Stade de France à Saint-Denis FRANCK FIFE AFP

Les lignes arrières françaises ont continué de mettre la pression sur les défenseurs néo-zélandais pour tenir le score. Et Jaminet a fini le travail sur une nouvelle pénalité, sa quatrième réussi, pour offrir aux Bleux une victoire record. La précédente, 22 à 8 à Cristchurch, remontait à 1994.

Plus tôt dans la journée à Castres, les Françaises ont elles aussi dominé les Néo-Zélandaises (29-7) signant ainsi un second succès en huit jours face aux championnes du monde en titre, déjà battues à Pau (38-13), samedi dernier. Magique!

© 2021 AFP