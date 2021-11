Incidents Lyon-Marseille: les précédents d'une saison tumultueuse

Paris (AFP) – Les incidents survenus dimanche soir au Parc OL lors du choc de la 14e journée de Ligue 1 entre Lyon et Marseille, s'ajoutent à une liste déjà longue de précédents cette saison dans le Championnat de France.

. 8 août: projectiles à Montpellier

Première journée, premiers incidents. Le derby entre Montpellier et Marseille dégénère dans les tribunes en fin de match.

Le Marseillais Valentin Rongier est touché à la tête par une bouteille alors qu'il célébrait un but avec son équipe. Puis le match est interrompu sur de nouveaux jets de projectiles. Après 12 minutes de confusion, celui-ci reprend puis se finit sur une victoire de Marseille.

Le 25 août, la commission de discipline de la LFP décide de fermer pour trois rencontres les deux tribunes incriminées du stade de Montpellier.

. 22 août: affrontements en Bretagne

Après le derby breton entre Rennes et Nantes (1-0), des supporters des deux équipes essayent d'en découdre.

Les images relayées par les réseaux sociaux montrent des barrières pliées, mais aucun affrontement direct entre supporters.

Deux hommes seront jugés en mars 2022 pour des violences exercées sur un agent de sécurité.

. 22 août: pelouse envahie et rixe lors de Nice-OM

Un nouveau seuil critique est atteint lors du derby méditerranéen entre Nice et Marseille, affiche de la 3e journée de Ligue 1.

Alors que le "Gym" menait 1 à 0, des échauffourées éclatent à la 75e minute, au moment où le Marseillais Dimitri Payet s'apprête à tirer un corner.

Une partie des supporters niçois font irruption sur la pelouse lors du match contre Marseille à l'Allianz Riviera, le 22 août 2021 Valery HACHE AFP/Archives

Touché au dos par une bouteille d'eau en plastique, le joueur renvoie le projectile vers la tribune d'ultras niçois dont certains, en réaction, envahissent la pelouse.

Après plus d'une heure et demie d'interruption, la rencontre est définitivement arrêtée, les Marseillais refusant de reprendre le jeu.

Le 9 septembre, la commission de discipline inflige à l'OGC Nice un retrait de deux points (dont un avec sursis) ainsi que le huis clos total de son stade pour trois matches.

Le match a été rejoué le 27 octobre à Troyes à huis clos (1-1).

. 18 septembre: échauffourées lors de Lens-Lille

A la mi-temps du derby du Nord entre Lens et Lille, des dizaines de supporters lensois envahissent le terrain pour aller en découdre avec le parcage de Lillois, d'où ont été jetés plusieurs sièges.

Les forces de l'ordre procèdent à l'arrestation d'un supporter du RC Lens sur la pelouse lors de la réception de Lille au Stade Bollaert, le 18 septembre 2021 FRANCOIS LO PRESTI AFP/Archives

Les échauffourées, limitées par l'intervention des CRS, font six blessés légers.

A la suite de ceux-ci, le coup d'envoi de la seconde période est retardé d'une trentaine de minutes.

Les deux clubs ont écopé d'un retrait d'un point avec sursis. Lens a également été sanctionné de deux matches à huis clos total, tandis que Lille a vu son parcage visiteurs fermé lors des matches disputés à l'extérieur jusqu'au 31 décembre 2021.

. 22 septembre: "guet-apens" à Montpellier

Avant la rencontre entre Montpellier et Bordeaux, un car de supporters bordelais tombe dans un "guet-apens" organisé par certains de leurs homologues montpelliérains. La rixe générale qui s'ensuit fait 16 blessés légers.

. 22 septembre: heurts après Angers-OM

A Angers, après le match contre Marseille (0-0), plusieurs dizaines de supporters marseillais sortent du parcage visiteurs et détruisent du matériel avant que les stadiers ne rétablissent l'ordre.

Les stadiers tentent de neutraliser des supporters de marseillais venus sur la pelouse à Angers au stade Raymond-Kopa, le 22 septembre 2021 JEAN-FRANCOIS MONIER AFP/Archives

Pour ces incidents l'OM s'était vu infliger un point de retrait avec sursis.

. 22 octobre: incidents avant Saint-Etienne - Angers

Le match entre Saint-Etienne et Angers a débuté avec une heure de retard au Stade Geoffroy-Guichard. Des incidents ont éclaté au moment du protocole d'avant-match, plusieurs ultras stéphanois étant entrés sur la pelouse et ayant envoyé fusées et autres fumigènes et détériorant les filets des buts, qui ont dû être reprisés à la hâte.

Pendant le premier échauffement, les kops avaient déployé des banderoles stigmatisant l'entraîneur Claude Puel, les dirigeants et les joueurs, coupables selon eux du chaos dans lequel se trouve leur équipe, dernière du classement.

L'ASSE a écopé d'un match de huis clos total (sanction purgée lors de la rencontre face à Clermont) et s'est vu imposer la fermeture de deux tribunes pour deux matches.

. 24 octobre: tifo anti-LFP et fumigènes lors d'OM-PSG

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont adressé ce soir-là un message à la Ligue de football professionnel (LFP) avant le coup d'envoi du match, avec un immense tifo "LFP MERDA" déployé au Stade Vélodrome.

Le tifo, installé sur tout le Virage Nord du Vélodrome, a été révélé au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain. De l'autre côté du stade, dans le Virage Sud, de très nombreux fumigènes ont été allumés.

Après la rencontre, Dimitri Payet a déploré des jets de projectiles depuis les tribunes phocéennes.

La commission de discipline de la LFP a sanctionné le club phocéen d'un match à huis clos total pour ces incidents. Huis clos qui sera purgé lors de la réception de Troyes le 28 novembre.

. 21 novembre: Payet touché, Lyon-Marseille interrompu

Le choc de la 14e journée entre Lyon et Marseille a été interrompu dès la 4e minute de jeu dimanche, après que Dimitri Payet a été atteint d'une bouteille lancée depuis les tribunes. Le match n'avait pas repris après plus de 45 minutes d'interruption.

