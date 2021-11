Une guitare de Clapton vendue plus de 600.000 dollars aux enchères

Une guitare acoustique d'Eric Clapton, photographiée ici le 15 novembre à New York, a été vendue plus de 600.000 dollars lors d'une vente aux enchères TIMOTHY A. CLARY AFP

1 mn

New York (AFP) – Une guitare de collection d'Eric Clapton a été achetée 625.000 dollars à New York, le prix le plus élevé d'une vente aux enchères consacrée à des légendes du rock vendredi et samedi qui a totalisé près de 5 millions de dollars, a annoncé la société Julien's Auctions.