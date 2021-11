Pop-symphonique de Clara Luciani en vue pour l'Hyper Weekend Festival

Paris (AFP) – Clara Luciani jouant en version pop-symphonique ou le répertoire de Dominique A dans la voix de jeunes artistes: Radio France lance son festival de musiques actuelles, du 21 au 23 janvier 2022, a annoncé l'institution lundi.

Clara Luciani, révélée avec son single "La grenade" et qui a sorti un 2e album, "Cœur", très remarqué, jouera donc avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dans le cadre de cet Hyper Weekend Festival.

L'année des 30 ans de son premier album, "La fossette", Dominique A verra son œuvre réinterprétée par les nouveaux talents Aloïse Sauvage, Barbara Pravi, Clara Ysé, Crystal Murray, Noé Preszow, Silly Boy Blue, Terrenoire, Terrier, ou encore Tim Dup.

Parmi les 30 concerts et plus de 60 artistes programmés, on trouve aussi une création de Kiddy Smile (DJ et figure du mouvement voguing en France) avec un ensemble vocal de 30 chanteurs autour des classiques de la house music. Sans oublier une autre création, "Love on the Beat etc.", classique de Serge Gainsbourg revisité par Alex Beaupain (auteur de la sublime B.O. des "Chansons d'amour", film de Christophe Honoré), accompagné d'invités (programme complet sur www.hyperweekendfestival.fr. et réseaux sociaux dédiés).

Tous ces artistes se produiront dans des lieux emblématiques de la Maison de la Radio et de la Musique, nouveau nom de la Maison de la Radio (Studio 104, 22e étage de la Tour, etc).

L'Hyper Weekend Festival se veut "populaire et innovant" pour "soutenir et donner un terrain de liberté aux artistes qui font la fierté de la scène française", expose Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France dans un communiqué.

