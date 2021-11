"All Too Well" de Taylor Swift, chanson la plus longue en tête du hit-parade américain

Taylor Swift à New York le 12 novembre 2021 ANGELA WEISS AFP/Archives

2 mn

New York (AFP) – "All Too Well", le nouveau tube de Taylor Swift, est devenu le plus long titre parvenu en tête du hit-parade américain avec ses 10 minutes et 13 secondes, surpassant "American Pie", classique de la musique américaine et tenant du titre depuis près de 50 ans.