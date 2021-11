Décès à 95 ans de l'écrivain américain Noah Gordon

L'auteur américain Noah Gordon lors de la présentation du film "Le physicien", adapté d'un de ses livres, à Madrid, le 19 décembre 2013 PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP/Archives

1 mn

New York (AFP) – L'écrivain et romancier américain Noah Gordon, connu pour ses oeuvres sur l'histoire de la médecine et du judaïsme, est mort lundi à l'âge de 95 ans, a annoncé sa famille.