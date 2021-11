Transat Jacques Vabre: Cammas et Caudrelier sacrés en Ultim

Les skippers Franck Cammas (à droite) et Charles Caudrelier, à la barre de leur maxi-trimaran Maxi "Edmond de Rothschild" au large de Lorient, le 27 octobre 2021, ont coupé la ligne les premiers de la catégorie Ultim de la Transat Jacques Vabre Sebastien SALOM-GOMIS AFP/Archives

Fort-de-France (AFP) – Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) ont remporté mardi la Transat Jacques Vabre dans la catégorie Ultim, celle des bateaux de course les plus rapides au monde, après 16 jours de mer.