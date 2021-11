Wall Street termine sur une note contrastée avec la remontée des taux

Des taureaux, symbole d'un marché en hausse, vendus à l'extérieur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a fini sur une note contrastée mardi, la hausse des taux d'intérêt profitant à certaines valeurs et en pénalisant d'autres.