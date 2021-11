Affaire de la sextape : Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis

L'attaquant de l'équipe de France, Karim Benzema, a été reconnu coupable mercredi par le tribunal correctionnel de Versailles (Yvelines) de complicité de tentative de chantage dans l'affaire dite de la sextape de Valbuena. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Ses avocats ont immédiatement annoncé que leur client faisait appel du jugement.

Karim Benzema est désormais fixé sur son sort dans l'affaire dite de la "sextape". Le tribunal correctionnel de Versailles l'a reconnu coupable, mercredi 25 novembre, de complicité de tentative de chantage sur son ex-coéquipier chez les Bleus, Mathieu Valbuena, et l'a condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende.

Les avocats de l'attaquant des Bleus ont immédiatement annoncé que leur client faisait appel du jugement. Contre les quatre autres prévenus de ce dossier qui a secoué le monde du football français, le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé des peines allant de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis à deux ans et demi de prison ferme.

L'attaquant du Real Madrid, qui n'a pas assisté aux trois jours de procès le mois dernier en raison de l'agenda sportif de son club, selon ses avocats, n'était pas non plus présent lors de la lecture du délibéré. Son club joue, en effet, dans la soirée un match de Ligue des champions sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, en Moldavie.

Le joueur âgé de 33 ans était accusé d'avoir encouragé Mathieu Valbuena à payer un groupe de maîtres-chanteurs présumés en échange de la non-divulgation d'une vidéo intime du joueur.

Interrogé sur une éventuelle condamnation dans une interview au Parisien, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët avait assuré, le 10 novembre, que le joueur qui a retrouvé récemment l'équipe de France ne serait "pas exclu".

"Le sélectionneur restera toujours responsable de sa sélection, et Benzema ne sera pas exclu par rapport à une éventuelle sanction judiciaire", avait précisé le patron de la FFF dans cet entretien. "Même s'il écope d'une peine de prison avec sursis, il lui reste la possibilité de faire appel d'une condamnation. Donc sa convocation, ou pas, dans les mois prochains ne sera pas liée à ce jugement."

