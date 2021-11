C1: Griezmann contre Giroud, l'heure de briller

Madrid (AFP) – Si Antoine Griezmann a retrouvé son meilleur niveau à l'Atlético Madrid, Olivier Giroud cherche toujours sa place à l'AC Milan: les deux stars françaises s'affrontent mercredi pour la 5e journée de Ligue des champions, pour tenter de rester en course pour les huitièmes.

L'un sort d'une fenêtre internationale réussie avec l'équipe de France, l'autre a vécu son premier automne loin des Bleus depuis bien longtemps. Mais l'opposition entre Griezmann et Giroud mercredi soir au Wanda-Metropolitano dépasse le bras de fer entre deux stars tricolores de l'étranger: il fera s'affronter un "Grizou" en pleine euphorie face à un Giroud et un Milan en pleine affliction.

En cas de victoire, l'Atlético ferait un pas de plus vers les 8es de finales, et éliminerait l'AC Milan, qui a complètement raté son début de campagne européenne (3 défaites, 1 nul).

Griezmann, "heureux"

Revenu à l'Atlético depuis fin août après deux années mitigées au Barça, Griezmann revit dans la capitale espagnole.

"J'ai un coach qui me fait confiance. Un club qui me fait confiance. Ma femme est heureuse, mes enfants sont heureux. Moi, je suis très heureux, que ce soit sur et en dehors du terrain", a confié le N.8 madrilène dans un entretien diffusé sur Téléfoot, dimanche.

"J'appréhendais (de retrouver les supporters). Je sais que j'étais mal parti. Mais je savais que j'allais tout donner sur le terrain pour avoir les encouragements. Pour l'instant ça se passe très bien. Là (à l'Atletico), on m'aime comme je suis, ce que je suis. C'est parfait pour tout le monde", savoure le meneur de jeu des "Colchoneros".

Timoré et quasi-muet durant les premières semaines (un seul but sur ses sept premiers matches avec l'Atlético), Griezmann s'est réveillé depuis fin octobre: il a enchaîné les performances de haute volée et a marqué quatre buts sur les six derniers matches avec les "Rojiblancos", en plus de briller avec les Bleus.

Contre Milan, Griezmann devrait être aligné en pointe avec son ancien équipier barcelonais Luis Suarez, devant le trio Koke - Thomas Lemar - Rodrigo de Paul au milieu et avec Yannick Carrasco et Marcos Llorente sur les ailes.

Giroud, la résurrection ?

Giroud, pour sa part, n'est pas assuré d'être titulaire. Après des débuts milanais perturbés par le coronavirus et des douleurs au dos, l'ex-Montpelliérain a eu du temps pour se refaire une santé lors des trêves internationales, n'étant plus convoqué avec les Bleus depuis cet été.

Son entrée en jeu samedi contre la Fiorentina (3-4), pour une fois aux côtés de Zlatan Ibrahimovic et non pas à la place du Suédois, pour tenter de revenir dans un match mal embarqué, n'a toutefois pas été très incisive.

Et Giroud attend toujours son premier but avec le maillot rossonero en Ligue des champions, après quatre matches disputés (dont deux comme titulaire). Mais, point positif pour l'avant-centre, il avait brillé lors de ses deux derniers matches de C1 à l'extérieur contre des équipes espagnoles.

Il y a un an, le 2 décembre 2020, il s'était offert un quadruplé avec Chelsea à Séville (4-0), et en février dernier, il avait encore brillé avec les Blues avec un retourné décisif en huitième de finale aller, déjà contre l'Atlético (1-0), même si ce match à l'extérieur n'avait pas eu lieu à Madrid mais à Bucarest, pour des raisons sanitaires.

Recruté plutôt pour faire souffler le Suédois, Giroud espère être associé plus souvent avec lui: "Je pense qu'on peut être complémentaires, au moins sur certains matches", confiait Giroud début novembre à la Gazzetta dello Sport.

A voir si l'entraîneur milanais Stefano Pioli va cette fois lui faire confiance d'entrée ou rester fidèle à "Ibra", toujours plus efficace en championnat que Giroud malgré un temps de jeu moindre (5 buts et 1 passe décisive pour le Suédois, contre 4 buts pour le Français). Même si "Zlatan" lui aussi n'a pas encore marqué cette saison en C1 (en deux apparitions).

