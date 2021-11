C1: Mbappé et Foden, deux "Golden Boys" avides de Ligue des champions

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Jeunes, brillants et ambitieux, les attaquants stars Phil Foden et Kylian Mbappé sont engagés dans une course-poursuite pour déterminer lequel d'entre eux remportera en premier la Ligue des champions, à l'image de leurs clubs respectifs Manchester City et le Paris SG, qui s'affrontent mercredi (21h00).

Si l'enjeu immédiat de ce choc de la 5e journée sera la qualification pour les 8e de finale et la première place du groupe A, pour les deux pépites, ce sera aussi une nouvelle occasion de briller.

L'Anglais de 21 ans et le Français de 22 ans incarnent la nouvelle génération de superstars, qui doit succéder aux Lionel Messi (34 ans), Sergio Ramos (35 ans), voire Neymar (29 ans), tous attendus à l'Etihad Stadium.

L'heure de la passation de pouvoirs ? Pas forcément, car les deux joueurs boxent déjà dans la même catégorie que leurs aînés.

"Kyky" a déjà remporté la Coupe du monde, en 2018 avec les Bleus, un titre derrière lequel courent toujours l'Argentin Messi et le Brésilien Neymar.

Depuis son sacre en Russie, son influence n'a fait que croître, en sélection, qu'il a qualifiée pour le Mondial-2022 avec un quadruplé contre le Kazakhstan (8-0) en novembre, comme en club, où ses statistiques (8 buts, 10 passes décisives toutes compétitions confondues) en font l'attaquant N.1.

"Il a un énorme potentiel et il s'améliore de manière constante. Il démontre à chaque fois qu'il est un joueur plus mature, plus complet", a remarqué son entraîneur Mauricio Pochettino.

Foden n'en est pas là au niveau du palmarès, mais son armoire à trophées compte une médaille en argent à l'Euro cet été. Il n'a pu jouer la finale, perdue à domicile contre l'Italie, en raison d'une blessure à un pied.

Ce pépin physique l'a privé du début de saison avec son équipe, mais depuis, il a retrouvé sa place dans le onze. Il a été titularisé lors des sept derniers matches en Premier League des "Sky Blues" (pour 3 buts).

La pépite polyvalente de Manchester City Phil Foden contre Everton lors d'un match de championnat d'Angleterre à Manchester, le 21 novembre 2021 Paul ELLIS AFP/Archives

Sa polyvalence en fait le joueur offensif "guardiolesque" par excellence.

"Il y a des joueurs qui jouent à un poste et il y a des joueurs qui jouent au football", a commenté l'entraîneur mancunien Pep Guardiola il y a un mois. "Phil sait jouer au football. S'il jouait arrière gauche, il jouerait bien (...) C'est un joueur exceptionnel."

Manchester City, c'est chez lui, pour l'enfant de Stockport, à une vingtaine de minutes de route de l'Etihad Stadium, qui soutient le club depuis petit.

Mbappé, natif de Bondy, dans la banlieue parisienne, a aussi fait du PSG sa maison. Mais son avenir dans la capitale est écrit en pointillés.

Après l'échec des négociations pour sa prolongation de contrat expirant en juin 2022, le N.7 a failli rejoindre l'été dernier le Real Madrid, qui a formulé une offre de 200 millions d'euros - finalement repoussée par le PSG, qui garde bon espoir de le conserver.

Mbappé s'est "forgé"

Le feuilleton de son vrai-faux départ a succédé à un Euro en demi-teinte, avec un tir au but raté en 8e de finale qui a conduit à l'élimination surprise de la France face à la Suisse.

"Ce qui m'est arrivé cet été, ça m'a forgé aussi. J'ai répondu de la meilleure des manières. Je suis plus confiant que je ne l'étais avant, tout en restant humble et déterminé", a expliqué le joueur à TF1, en novembre.

S'il pourrait partir en juillet, à l'expiration de son bail, Mbappé n'en garde pas moins l'ambition de remporter la C1 avec le PSG.

Kylian Mbappé buteur avec l'équipe de France en Ligue des Nations ici contre l'Espagne à Milan, le 10 octobre 2021 MIGUEL MEDINA POOL/AFP/Archives

"On a une certaine régularité en Europe, avec une finale et une demi-finale. Maintenant, on veut marquer l'histoire, on est des compétiteurs. Quand on est des compétiteurs, on veut gagner", a-t-il assuré.

Mais en face il trouvera un Phil Foden qui, comme lui, a perdu une finale de Ligue des champions, en juin dernier face à Chelsea (1-0). Mbappé s'était incliné en août 2020 contre le Bayern (1-0).

Deux défaites qui ont laissé un goût amer aux deux riches formations, avides de s'installer au sommet de l'Europe, comme Foden et Mbappé.

