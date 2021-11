Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP) – Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Le Delta réduit l'efficacité des vaccins contre la transmission

Le variant Delta, très contagieux, a réduit à 40% l'efficacité des vaccins contre la transmission de la maladie, a souligné mercredi le patron de l'OMS, en rappelant l'importance des mesures barrières.

"Les vaccins sauvent des vies, mais ils n'empêchent pas totalement la transmission du Covid-19", a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Il y a des données qui suggèrent qu'avant l'arrivée du variant Delta, les vaccins réduisaient la transmission d'environ 60%, avec Delta cela a chuté à 40%", a-t-il souligné.

Test PCR dans un centre de dépistage du Covid-19 à Séoul, le 24 novembre 2021 ANTHONY WALLACE AFP

- Covid-19: l'Europe appelée à réagir d'urgence -

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a appelé les Etats membres à prendre "urgemment" des mesures face au rebond épidémique en cours en Europe, au risque d'un fardeau sanitaire "très élevé" en décembre et janvier.

Les doses de rappel pour les vaccins anti-Covid doivent être "disponibles" pour les adultes, en donnant la priorité aux plus de 40 ans et aux personnes vulnérables, a estimé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Accélération des rappels au Portugal

Le Portugal prévoit de vacciner un quart de sa population, soit 2,5 millions de personnes, avec une dose de rappel de vaccin anti-Covid d'ici la fin janvier. Quelque 800.000 personnes ont déjà reçu une troisième dose.

Confinement partiel en Slovaquie

La Slovaquie, qui affiche l'un des taux de contamination au coronavirus les plus élevés au monde, a annoncé la fermeture des restaurants et des magasins non essentiels à partir de jeudi, tandis que les écoles resteront ouvertes.

France: des mesures jeudi

Le ministre français de la Santé Olivier Véran présentera jeudi de nouvelles mesures, dont "l'accélération" du calendrier de vaccination face à la 5e vague de l'épidémie, a annoncé le porte-parole du gouvernement.

Protestation contre les mesures visant à limiter la propagation du Covid-19 aux Abymes proche de Pointe-à-Pitre, le 24 novembre 2021 Christophe ARCHAMBAULT AFP

Dans les Antilles françaises, l'intersyndicale qui a lancé les blocages lundi en Martinique envisage de durcir le ton au moment où les autorités ouvrent le dialogue, dans cette île secouée comme sa voisine la Guadeloupe par une contestation du vaccin anti-Covid obligatoire, qui tourne à la violence dans certains quartiers.

Début de la vaccination des enfants au Canada

La vaccination contre le Covid-19 pour les 5-11 ans a débuté mercredi au Canada, qui a emboité le pas notamment des Etats-Unis et d'Israël en abaissant l'âge d'accès au vaccin pour juguler la pandémie.

La Suisse cède des vaccins aux pays pauvres

La Suisse a cédé sa place dans la file d'attente de vaccins anti-Covid de Moderna permettant ainsi au système de redistribution international Covax d'avoir accès d'ici la fin de l'année à un million de doses, a indiqué l'Alliance du vaccin (Gavi).

Le système Covax - qui peine à trouver les doses de vaccins nécessaires pour accélérer la vaccination dans les pays pauvres - disposera ainsi du vaccin à ARN messager du fabricant américain au dernier trimestre 2021, tandis que la Suisse aura ses doses plus tard, a précisé l'Alliance, qui "salue chaleureusement cet important engagement".

- Deux joueurs du Bayern positifs au Covid -

L'attaquant du Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting a été testé positif au Covid-19, a annoncé mercredi le club allemand, tout comme le milieu de terrain Joshua Kimmich, selon le quotidien Bild, alors que tous deux comptent parmi les joueurs non vaccinés qui suscitent une vive controverse en Allemagne.

Plus de 5,16 millions de morts

La pandémie provoquée par le coronavirus a fait plus de 5,16 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP mercredi.

Le monde face au coronavirus Simon MALFATTO AFP

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé, avec 775.369 décès, devant le Brésil (613.339), l'Inde (466.584), le Mexique (292.850) et la Russie (267.819).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

