Les magasins américains désemparés face à une vague de razzias à l'approche des fêtes

Washington (AFP) – Ils apparaissent comme une nuée de criquets, dévalisent un magasin en quelques minutes et s'échappent en voitures: les enseignes de luxe sont désemparées face à une vague de vols éclair perpétrés à l'approche des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis.

Samedi, environ 80 personnes masquées se sont attaquées à un grand magasin Nordstrom dans un centre commercial à Walnut Creek, près de San Francisco, emportant leur butin dans 25 voitures qui les attendaient.

La veille, une quarantaine de voleurs avaient fait une razzia dans un magasin Louis Vuitton de San Francisco.

La marque de luxe française avait été victime quelques jours plus tôt d'une autre attaque éclair près de Chicago, quand une quinzaine de personnes avaient volé pour plus de 100.000 dollars de sacs et de vêtements.

C'était le troisième assaut contre l'enseigne en un mois dans la région.

Face à ces raids, les magasins du pays redoublent de précaution en renforçant leurs services de sécurité, mais l'effet de surprise est difficile à parer.

Et les voleurs n'hésitent pas à recourir à la violence. A Oakland, des bandes prenant pour cible des magasins de cannabis ont ouvert le feu sur la police.

"Le niveau de vol à l'étalage organisé que nous constatons est juste inacceptable", a dénoncé mardi le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom.

"Les magasins et les clients devraient se sentir en sécurité en faisant leurs achats pour les fêtes", a-t-il dit.

Ces vols se produisent à une période clé pour les commerçants américains: vendredi, au lendemain de Thanksgiving, le "Black Friday" lancera la saison des achats de Noël.

Gavin Newsom a ordonné à une unité de la police autoroutière de l'Etat, spécialisée dans le crime organisé, de collaborer avec les forces de l'ordre locale pour résoudre ces affaires.

Au moment de cette annonce, un gang d'une quarantaine de voleurs dévalisait une bijouterie à Hayward, près de San Francisco.

Plus au nord, à Oakland, c'est un magasin de vêtements qui était vidé en un éclair. Les images de surveillance montrent une trentaine de voleurs, masqués et cagoulés, entrer dans l'échoppe pour en ressortir avec des chaussures, des vêtements ou des casquettes. L'opération a duré moins d'une minute.

"Terrorisme domestique"

Ces "vols en flash mob", ou vols éclair, ne sont pas nouveaux aux Etats-Unis, mais ils se sont accélérés ces derniers mois et visent sans distinction pharmacies, petits magasins et enseignes de luxe.

Et le nombre de voleurs ainsi que la rapidité de leurs razzias provoquent l'incrédulité.

"Je ne qualifierais même pas ça de crime organisé, c'est du terrorisme domestique", s'est indignée Rachel Michelin, la présidente de l'Association des commerçants de Californie, sur la chaîne locale Fox40.

Louis Vuitton

Pour Jeffrey Ian Ross, professeur de criminologie à l'Université de Baltimore, rien n'indique que le vol à l'étalage connaisse une hausse importante dans l'ensemble du pays.

Mais la médiatisation des razzias et la diffusion des images sur les réseaux sociaux a pu inspirer d'autres groupes. "C'est osé, les images sont fortes".

Les forces de l'ordre, déjà débordées par l'augmentation des meurtres et autres crimes violents, "ne peut pas suivre" face au volume de marchandises volées et au nombre de personnes qui les revendent, selon Jeffrey Ian Ross.

Parmi les nombreuses zones d'ombre de ce phénomène figurent notamment les possibles liens entre ces vols organisés dans la région de San Francisco, ou la façon dont les auteurs de ces razzias communiquent et se coordonnent.

Sur les quelque 80 participants au raid de Walnut Creek, seules trois ont pour l'instant été arrêtés.

Neuf autres ont été inculpés mardi pour plusieurs vols, notamment celui du magasin Vuitton à San Francisco.

Rachel Michelin réclame des lois plus sévères pour ce type de vol organisé, estimant que les voleurs semblent se coordonner via les réseaux sociaux. "On va devoir avoir une discussion franche au sujet des lois en vigueur qui, apparemment, ne fonctionnent pas", a-t-elle dit.

