Toulouse: polémique autour d'un géant quasi nu face à la cathédrale

Le "Géant de Sel" des sculpteurs espagnols Coderch et Malavia installée à Toulouse, face à la cathédrale, le 23 novembre 2021 Lionel BONAVENTURE AFP

Toulouse (AFP) – Après la Suède, l'Allemagne et l'Italie, le "Géant de Sel" des sculpteurs espagnols Coderch et Malavia s'est arrêtée à Toulouse, face à la cathédrale, où ce danseur rejeté en arrière, cuisses écartées et presque nu a suscité des plaintes de riverains.