Verizon et AT&T limiteront leur 5G le temps d'étudier l'impact sur le trafic aérien

Sur un stand de Verizon faisant la promotion de la 5G au Salon du jeu vidéo de Los Angeles (E3), le 12 juin 2019 Frederic J. BROWN AFP/Archives

New York (AFP) – Verizon et AT&T ont proposé mercredi de limiter le déploiement pendant six mois de nouvelles bandes de fréquence pour leur réseau 5G aux Etats-Unis, le temps pour l'agence américaine de l'aviation (FAA) d'étudier de potentiels problèmes d'interférence avec les appareils mesurant l'altitude dans les avions.