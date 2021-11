Hand: Glauser et Nze Minko portent les Bleues en préparation pour le Mondial-2021

Paris (AFP) – Portées par les arrêts de Laura Glauser en première période, les handballeuses françaises, championnes olympiques cet été à Tokyo, ont dominé la Hongrie 33 à 28, pour leur premier de deux matches de préparation au Mondial-2021, vendredi à Paris.

Les joueuses d'Olivier Krumbholz retrouveront les Hongroises dimanche en fin d'après-midi (17h00), toujours à Coubertin, pour une dernière confrontation avant de s'envoler pour l'Espagne et Granollers, où elles partiront en quête d'un troisième titre planétaire après 2003 et 2017.

Vendredi soir dans un stade Coubertin de l'ouest parisien bien rempli, les Bleues ont mis un tout petit quart d'heure pour prendre la mesure de Hongroises indisciplinées, avec quatre exclusions temporaires qui ont permis aux Françaises de s'échapper au score (7-1 sur ces quatre périodes).

Durant les trente premières minutes de jeu, Laura Glauser, alignée pour garder les buts de l'équipe de France, a réalisé une excellente prestation, avec neuf arrêts à 50%. De quoi lui redonner confiance, elle qui n'a pas participé à l'aventure dorée à Tokyo il y a un peu moins de quatre mois.

Elle a été bien aidée par une défense qui a progressivement asphyxiée les offensives magyares, brouillonnes en première période. Résultat: neufs buts d'écart (18-9) au moment de regagner les vestiaires à la pause, avec leurs deux demi-centres Grâce Zaadi (quatre réalisations) et Méline Nocandy (3) en grande forme.

La seconde période a été plus équilibrée, mais Estelle Nze Minko, meilleure joueuse de l'Euro-2020 il y a un an, a assuré le spectacle pour les quelques 3.500 spectateurs de Coubertin, terminant la rencontre avec huit buts, dont six en seconde période et un kung fu offert par Pauline Coatanéa pour finir.

Le dernier quart d'heure a été un plus compliqué, avec des Hongroises revenues progressivement au score (31-27, 56e), profitant d'un petit coup de moins bien physique des Bleues.

Pour ce premier match de préparation, Olivier Krumbholz a décidé vendredi de laisser Cléopatre Darleux, Allison Pineau, Lucie Garnier et Orlane Ondono au repos.

Les Françaises débuteront leur Mondial contre l'Angola vendredi prochain (18h00), avant d'enchaîner contre la Slovénie (5 décembre, 18h00) puis contre le Monténégro (7 décembre 20h30).

