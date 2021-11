La chanteuse Adele doublement en première place des classements britanniques

Il s'agit du premier album d'Adele en six ans. JUSTIN TALLIS AFP/Archives

Londres (AFP) – La chanteuse britannique Adele a réalisé vendredi un rare doublé en se classant à la tête des meilleures ventes d'albums et de singles au Royaume-Uni, avec son tant attendu "30", sorti le 19 novembre, et sa chanson phare "Easy on Me".