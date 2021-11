USA: les détaillants optimistes, les achats de fin d'année ont pris de l'avance

Washington (AFP) – Les Américains n'ont pas attendu le Black Friday, ce vendredi, qui lance traditionnellement la saison des achats de fin d'année, pour sortir la carte bancaire et dépenser, rendant les détaillants optimistes malgré l'inflation, les pénuries et, désormais, un nouveau variant.

L'angoisse de rayons de jouets vides semble en effet avoir poussé de nombreux parents, grands-parents, oncles ou tantes, à s'y prendre en avance, pour éviter le drame du cadeau tant attendu, mais absent au pied du sapin, à cause des difficultés mondiales d'approvisionnement qui provoquent des pénuries.

Les consommateurs américains ont, ainsi, déjà dépensé 76 milliards de dollars chez des détaillants en ligne depuis le début du mois de novembre, soit plus de 20% de plus que l'an dernier à la même époque, selon les données publiées vendredi par la société informatique Adobe.

Sans surprise, ce sont notamment les jouets qui ont été plébiscités: les ventes ont bondi de 261% par rapport à novembre 2019, avant la crise. Adobe, dans son communiqué, fait état de "parents anxieux, de plus en plus conscients des difficultés de la chaîne d'approvisionnement"

Au total, les Américains pourraient dépenser, au cours de cette période de fêtes, 10,5% de plus que l'année dernière, dans les magasins et sur les sites internet, selon la fédération américaine des détaillants (National Retail Federation) qui table sur un total de 859 milliards de dollars.

Les détaillants et les observateurs du marché sont en effet optimistes, à la lumière du faible taux de chômage et des finances relativement solides des ménages, qui bénéficient de programmes d'aides du gouvernement américain, avec des crédits d'impôts pour les familles.

Mesures extraordinaires

Pour sauver leur saison de fin d'année des ruptures de stock, les détaillants avaient pris des mesures extraordinaires, comme l'importation et le stockage d'articles plus tôt que d'habitude, la commande d'expéditions par fret aérien et, dans certains cas même, l'affrètement de leurs propres navires.

Avec des résultats mitigés cependant: si les chaînes de grandes surfaces comme Walmart et Target s'en sortent avec des inventaires bien fournis, d'autres en revanche, comme Gap et Nordstrom, ont signalé des ventes perdues, faute de n'avoir pas pu obtenir tous les produits souhaités.

Mais les prix, eux, ne cessent de grimper. L'inflation, une "priorité" pour Joe Biden, est désormais au plus haut depuis 31 ans, poussée par les pénuries et retards, au moment où la demande est forte aux Etats-Unis.

Elle est aussi due à la hausse des prix de l'essence, qui pèse sur les finances dans un pays extrêmement dépendant de la voiture, mais aussi des produits alimentaires. Les seuls prix de l'énergie ont flambé de 30,2% en octobre par rapport à octobre 2020, ceux de l'alimentation ont grimpé de 4,8%, selon l'indice PCE du département du Commerce.

Cela pèse sur moral des consommateurs, qui a dégringolé en novembre, avait indiqué mercredi l'Université du Michigan, qui a publié les résultats préliminaires de son enquête mensuelle.

Nouveau variant

Et une autre menace vient désormais s'ajouter: celle d'un nouveau variant du Covid-19, détecté en Afrique du Sud et potentiellement très contagieux, qui pourrait faire dérailler la reprise économique mondiale.

La nouvelle a fait chuter Wall Street vendredi à l'ouverture, notamment les titres des compagnies aériennes, des croisiéristes et des compagnies pétrolières. En revanche, Zoom et Peloton, devenus très populaires lors des premiers confinements, sont repartis à la hausse.

La consommation, moteur de l'économie américaine, était repartie de plus belle à la fin de l'été, après un petit flottement en juillet lié notamment au variant Delta.

Sur le seul mois d'octobre, le total des ventes au détail s'est élevé à 638,2 milliards de dollars, en hausse de 1,7% par rapport à septembre et de 16,3% par rapport à l'an passé, selon les chiffres publiés mi-novembre par le département du Commerce. Ces chiffres ont toutefois été gonflés par l'inflation.

