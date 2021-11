Wall Street destabilisée par le variant, plus forte chute de l'année pour le Dow Jones

La façade du New York Stock Exchange Johannes EISELE AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a clôturé en net recul vendredi, destabilisée par la découverte d'un nouveau variant du coronavirus, qui a provoqué la plus forte chute du Dow Jones cette année.