Skicross: Bastien Midol et Marielle Berger-Sabbatel 3e du test-event des JO

Le Français Bastien Midol (à droite) 3e de l'épreuve d'ouverture de Coupe du monde de skicross derrière le Russe Sergey Ridzik (centre) et le Canadien Brady Leman (gauche) le 27 novembre 2021 à Zhangjiakou, en Chine

Paris (AFP) – Les Français Bastien Midol et Marielle Berger-Sabbatel sont tous deux montés sur la 3e marche du podium de l'épreuve d'ouverture de la Coupe du monde de skicross disputée à Secret Garden (Chine) sur le site des Jeux olympiques de Pékin, samedi.

Bastien Midol, vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2019, a été devancé par le Russe Sergey Ridzik et par le champion olympique en titre canadien Brady Leman.

"Le podium est beau mais il y a de la déception d'avoir craqué si près de la fin, a réagi Midol, largement en tête de la finale avant une erreur en fin de parcours. Je suis content de ne pas avoir fait tout ce voyage pour rien. Le parcours est bien, assez long, un peu plat avec un départ difficile et important, quelques bonnes courbes, c'est de bon augure pour les Jeux olympiques."

Marielle Berger-Sabbatel a, elle, terminé derrière les deux cadors de la discipline: la Suédoise Sandra Naeslund et la Suissesse Fanny Smith.

"Je suis très satisfaite de ma journée, c'est bien de faire plusieurs +runs+ à me battre pour les premières places, ça a été une belle découverte du futur site olympique et de cette piste, pas la plus technique qu'on ait pu voir. C'est parfait de lancer la saison comme ça", a-t-elle apprécié.

La Française Marielle Berger-Sabbatel en 3e position derrière la Suédoise Sandra Naeslund (tout en bas) et la Suissesse Fanny Smith lors de l'épreuve d'ouverture de Coupe du monde de skicross le 27 novembre 2021 à Zhangjiakou, en Chine WANG Zhao AFP

Alizée Baron a été éliminée en demi-finales (7e), François Place en quarts de finale (9e).

Le champion olympique 2014 Jean-Frédéric Chapuis a abandonné sur chute lors de son 8e de finale. Il a été "secoué" mais a terminé la journée sans "aucun problème", a indiqué le staff à l'AFP.

Les épreuves ont eu lieu dans la station de Secret Garden, dans la région de Zhangjiakou, sur l'un des sites des Jeux olympiques de Pékin qui débutent dans un peu plus de deux mois (4-20 février).

Dimanche aura lieu une épreuve de Coupe du monde de snowboardcross sur le même parcours.

