Virus: l'Afrique du Sud se sent "punie" pour avoir détecté un nouveau variant

Une employée de la compagnie aérienne sud-africaine SAA renseigne des passagers au comptoir d'embarquement de l'aéroport de Johannesburg, le 23 septembre 2021 Emmanuel Croset AFP/Archives

3 mn

Johannesburg (AFP) – L'Afrique du Sud, dont les citoyens sont devenus persona non grata partout dans le monde après l'annonce d'un nouveau variant inquiétant, se sent "punie" et injustement traitée alors que ce sont ses scientifiques qui l'ont découvert et ont rapidement sonné l'alarme.