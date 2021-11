L1: le PSG gagne mais Neymar grimace, Rennes dauphin et Lyon au rebond

Paris (AFP) – A l'image de Neymar, blessé, le Paris SG a dompté Saint-Etienne dans la douleur (3-1) avec trois passes décisives de Lionel Messi, dimanche pour la 15e journée de Ligue 1, marquée par l'essor de Rennes, deuxième, et le rebond de Lyon à Montpellier (1-0).

Messi régale, Ramos débute, Neymar inquiète

C'est une après-midi mitigée qu'a vécue dimanche le PSG sous la neige du Forez: l'intouchable leader de L1 s'est imposé 3-1 en supériorité numérique, avec un triplé de passes décisives de Lionel Messi et les grands débuts parisiens de la recrue Sergio Ramos. De quoi rebondir après la récente contre-performance européenne contre Manchester City (2-1).

Mais la blessure de Neymar jette une ombre au tableau. Le Brésilien, victime d'une torsion impressionnante de la cheville gauche après un tacle adverse, a hurlé de douleur avant de sortir sur civière et en larmes.

Il faudra voir quelle est sa durée d'indisponibilité mais cette blessure est un coup dur pour le PSG à l'approche d'un rude enchaînement en Ligue 1: Nice mercredi, Lens le week-end prochain, Monaco dans deux semaines...

"Malheureusement ces déboires font partie de la vie d'un athlète", a réagi sur Instagram l'attaquant brésilien, qui a quitté le stade en béquilles. "Maintenant c'est comme ça, il faut relever la tête et aller de l'avant. Je reviendrai meilleur et plus fort."

Cette blessure éclipserait presque la victoire des Parisiens, bousculés dans un stade Geoffroy-Guichard sous huis clos partiel, jusqu'à l'exclusion, sévère, de Timothée Kolodziejczak (45e) qui a laissé les Verts à dix. Et malgré les nombreuses parades du gardien Etienne Green, Paris a renversé le score grâce à Marquinhos (45e+2, 90e+1) et Di Maria (79e), sur trois offrandes de Messi.

"Je suis content de la performance de toute l'équipe et des efforts de tous les joueurs, notamment Lionel Messi qui nous a aidé à gagner le match", a commenté l'entraîneur Mauricio Pochettino, fragilisé cette semaine par des rumeurs de départ.

Rennes inarrêtable, Lyon réapprend à voyager

Rennes est décidément l'équipe en forme de cette Ligue 1 et le club breton a enchaîné à Lorient (2-0), ce qui lui permet de grimper à la deuxième place du classement (28 pts) derrière le PSG (40 pts).

Les Rennais, irrésistibles, restent sur 13 matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues.

Au Moustoir, l'incontournable Gaëtan Laborde a encore frappé: déjà auteur d'un triplé jeudi en Ligue Europa Conférence contre le Vitesse Arnhem (3-3), l'avant-centre a inscrit son 9e but de la saison en L1 d'un petit ballon piqué au-dessus du gardien (75e), avant un second but signé Jérémy Doku (78e).

Dans la course aux places européennes, Lyon a enfin gagné un match de L1 à l'extérieur, dimanche à Montpellier (1-0), trois mois après son dernier succès loin de ses bases en championnat!

Un but de Lucas Paqueta, opportuniste après une tentative d'Islam Slimani sur la transversale (17e), a suffi au bonheur de l'OL, qui remonte à la 7e place, une semaine après l'interruption du match OL-OM pour des débordements de supporters.

Mauvaise opération en revanche pour Monaco, qui a partagé les points avec Strasbourg (1-1) à domicile, avec deux penalties de Wissam Ben Yedder (45e+1) puis Ludovic Ajorque (48e).

Bordeaux se saborde, Reims s'arrache

Incroyable désillusion pour Bordeaux qui s'est sabordé à domicile, alors que les Girondins menaient pourtant 1-0 après l'ouverture du score du Norvégien Stian Gregersen (42e).

Mais sur une grossière bourde de Ricardo Mangas, Jérémy Le Douaron a égalisé sans forcer (59e), avant de signer un doublé avec sang-froid (66e).

C'est une nouvelle déconvenue pour l'équipe de Vladimir Petkovic, qui n'a gagné qu'un seul de ses neuf derniers matches...

A l'inverse, Brest (18 pts) continue sur sa lancée: c'est la quatrième victoire d'affilée pour l'équipe de Michel Der Zakarian, désormais 12e du classement.

En bas de tableau, Reims est venu à bout de Clermont (1-0) avec un missile de Ghislain Konan (90e+1) et remonte à la 14e place, trois points devant le promu auvergnat, 18e et barragiste, qui concède sa cinquième défaite d'affilée.

