NBA: les Suns dominent les Nets, le Heat passe devant les Bulls

!Los Angeles (Etats-Unis) (AFP) – Les Phoenix Suns ont enchaîné une 16e victoire consécutive en battant les Brooklyn Nets (107-113), samedi en NBA, où le Miami Heat a pris le dessus sur les Chicago Bulls (104-107) pour prendre la deuxième place de la conférence Est.

Devin Booker a marqué 30 points, et Chris Paul 22 points, pour mener les Suns à la victoire contre des Nets impuissants face au jeu d'équipe, intelligent et fluide aussi bien en attaque qu'en défense, de Phoenix.

Après cette importante victoire face aux premiers de la conférence Est, la 16e de suite, les Suns (2e à l'Ouest) sont en passe d'égaler le record de victoires consécutives de la franchise, 17.

C'était en 2006-2007, à une époque où Steve Nash faisait les beaux jours de la franchise de Phoenix, lui qui est aujourd'hui entraîneur des... Nets.

"Cette équipe est très équilibrée, a de la profondeur et des options, et elle est très bien coachée", a-t-il d'ailleurs déclaré, à propos des Suns, qui, avec 17 victoires et 3 défaites, réalisent leur meilleur début de saison depuis 2004.

Ils tenteront d'égaler leur record de 17 victoires d'affilée mardi face aux Golden State Warriors, premiers de la conférence Ouest, dans un match qui verra s'affronter les deux équipes les plus performantes de la NBA.

Kevin Durant (37 pts) a certes permis à Brooklyn de réduire le score, l'écart ayant pu atteindre 22 points pendant la rencontre, mais cela n'a pas masqué les lacunes des Nets, très imprécis à l'image de James Harden, qui malgré un triple-double (12 pts, 13 rbds, 14 passes), a manqué ses 6 tentatives à 3 points et perdu la balle 7 fois, se faisant siffler par le Barclays Center.

Pour l'histoire, Chris Paul a également offert 8 passes décisives et pris 5 rebonds, devenant le premier joueur de la NBA à atteindre les 20.000 points, 10.000 passes décisives et 5.000 rebonds.

Le Heat présent, Washington assure

Toujours premier à l'Est, Brooklyn a vu s'affronter ses deux poursuivants au classement, Chicago et Miami, le Heat prenant le dessus sur des Bulls peu inspirés (22 pertes de balle, soit la plus mauvaise marque de la saison).

Avec cette victoire (107-104), le Heat de Jimmy Butler (18 pts) prend la deuxième place à l'Est, les Bulls étant rétrogadés à la 4e place.

Les Washington Wizards en profitent pour s'installer à la 3e place, après leur victoire sur les Mavericks (120-114), grâce à Bradley Beal (26 pts) et Kyle Kuzma (22 pts). Pour Dallas, Luka Doncic a signé un double-double avec 33 points et 10 passes décisives.

A Philadelphie, malgré le retour de leur pivot star Joel Embiid (42 pts, 14 rbds) et de Tobias Harris, les Sixers se sont inclinés face aux Minnesota Timberwolves (120-121), dans une fin de match haletante, avec deux prolongations.

Quant aux Knicks, sans Kemba Walker, mis au repos, et toujours privés de Derrick Rose (cheville droite), ils ont battu les Hawks (90-99), qui ont perdu sur blessure Bogdan Bogdanovic et Cam Reddish. Les deux joueurs vont passer des IRM pour évaluer la gravité de leur blessure.

Les "Frenchies" de la soirée

Dans cette rencontre, Evan Fournier a marqué 20 points pour les Knicks, en plus de 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Pour les Hawks, Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 3 points et pris 2 rebonds.

Rudy Gobert a marqué 6 points, pris 8 rebonds, offert 1 passe décisive et réussi 2 contres, alors que l'Utah Jazz a pris sa revanche sur les Pelicans (127-107), après une défaite la veille face à la franchise de La Nouvelle-Orléans (97-98).

Enfin, Frank Ntilikina (mollet) n'a pas joué avec les Dallas Mavericks, alors que Joël Ayayi n'était pas sur la feuille de match chez les Wizards.

