2022: la "maison commune" de la majorité pend enfin sa crémaillère

Le maire de Pau et président du Modem Francois Bayrou à l'Elysée, le 12 octobre 2021 Ludovic MARIN AFP/Archives

Paris (AFP) – Après plus de deux ans de négociations, et sans avoir réglé toutes les questions sur sa forme, la majorité accouche lundi de sa "maison commune", baptisée Ensemble citoyens!, afin de regrouper sous une même bannière ses composantes, dont LREM et MoDem, en vue des élections de 2022.