JO d'hiver: Sapporo, candidate pour 2030, réduit son budget prévisionnel

Tokyo (AFP) – La ville japonaise de Sapporo, candidate à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver en 2030, a réduit d'environ un quart son budget prévisionnel pour l'évènement, a annoncé lundi le maire de la ville, dans un contexte de crainte d'une réaction négative du public nippon.

La cité du nord du Japon, qui est considérée comme l'une des favorites à l'organisation de ces Jeux, a réduit de 90 milliards de yens (703 millions d'euros) son estimation de budget dévoilée en 2019, qui était initialement comprise entre 310 et 370 milliards de yens (2,4 à 2,8 milliards d'euro).

Ces réductions font suite à la colère de nombreux Japonais face à l'explosion du coût des Jeux olympiques de Tokyo de cette année.

Le budget final des récents Jeux d'été, reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid, a atteint au moins 1.644 milliards de yens (13 milliards d'euros), certaines estimations suggérant que le coût réel était bien plus élevé.

"L'ampleur des Jeux olympiques d'été et d'hiver est complètement différente", a déclaré aux journalistes le maire de Sapporo, Katsuhiro Akimoto.

"Le coût global représente moins d'un tiers (par rapport aux Jeux d'été) et il est important de faire passer ce message", a-t-il souligné.

Les responsables de la candidature de Sapporo ont désormais fixé un budget prévisionnel estimé entre 280 et 300 milliards de yens (2,1 à 2,3 milliards d'euros) pour les Jeux de 2030, et ont réduit le nombre de sites de compétition.

Sapporo a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1972 et a également organisé les épreuves de marathon et de marche des Jeux de Tokyo en 2021, dans le but de lutter contre la chaleur étouffante en été de la capitale nippone.

Parmi les autres villes qui ont manifesté leur intérêt pour les Jeux d'hiver de 2030 figurent Salt Lake City, qui a organisé les Jeux en 2002, et Vancouver, ville hôte des Jeux de 2010.

Selon le plan des promoteurs de la candidature de Sapporo, la ville de Nagano, qui a accueilli les Jeux d'hiver de 1998, ainsi que celles d'Obihiro et de Niseko, hébergeraient certaines compétitions en 2030.

