Los Angeles (AFP) – L'Américain Lee Elder, premier golfeur noir à avoir disputé les Masters, est décédé à 87 ans, a annoncé lundi le PGA Tour, le circuit de golf professionnel masculin aux Etats-Unis.

Elder, qui a lutté contre le racisme tout au long de sa carrière, était devenu en 1975 le premier Afro-Américain à participer au Tournoi des maîtres.

Le PGA Tour avait décidé d'honorer Elder lors du dernier Masters disputé à Augusta en l'invitant à lancer la compétition.

Il est le premier Afro-Américain à avoir disputé un tournoi sur le circuit professionnel américain en 1961, après que le PGA Tour a levé l'interdiction d'accès aux compétitions des personnes non-blanches.

Elder a remporté son premier tournoi, l'Open Mansanto en Floride, en 1974, avant de s'imposer à Houston en 1976, Greater Milwaukee et Westchester Classic en 1978.

"En 1975 (aux Masters), je me souviens avoir été extrêmement nerveux au moment d'aller au premier tee", s'est souvenu Elder cette année.

"C'était un jour merveilleux. Tout au long du parcours, j'ai reçu des salves d'applaudissements. Cela m'a aidé à me calmer et à me concentrer sur mon jeu", avait-il ajouté.

Le natif de Dallas (Texas) a disputé cinq Masters au total et a remporté la Ryder Cup, le tournoi qui oppose les meilleurs golfeurs américains aux meilleurs golfeurs européens, en 1979.

"Lee Elder était un pionnier, et à bien des égards", a réagi le légendaire Jack Nicklaus au site PGATour.com.

"Lee était un bon joueur, mais surtout un homme bon qui était très respecté par d'innombrables personnes. Le golf a perdu un héros", a-t-il ajouté.

