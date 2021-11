Migrants illégaux: "pas de remise en cause" des accords du Touquet, il faut un accord UE/Royaume-Uni, selon Darmanin

Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin à Calais, dans le Pas-de-Calais, le 28 novembre 2021 FRANCOIS LO PRESTI AFP

2 mn

Paris (AFP) – Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé lundi qu'il n'y aurait "pas de remise en cause" des accords du Touquet sur la frontière franco-britannique et souhaité un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour endiguer les traversées de migrants illégaux dans la Manche.