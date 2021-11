Wall Street clôt en hausse après la frayeur du variant Omicron

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a rebondi lundi et regagné beaucoup du terrain perdu vendredi lors de sa pire séance de l'année, alors que les craintes de l'impact du nouveau variant Omicron avaient fait plonger les indices dans un marché peu étoffé.