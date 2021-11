Australie: David Dalaithngu, l'acteur aborigène de Crocodile Dundee, est mort

Sydney (AFP) – David Dalaithngu, l'acteur australien aborigène qui a connu une renommée mondiale avec son rôle dans Crocodile Dundee, est mort à l'âge de 68 ans, quatre ans après la découverte d'un cancer des poumons, a annoncé le Premier ministre de l'Etat d'Australie-Méridionale.

M. Dalaithngu, issu du clan Mandhalpingu du peuple Yolngu et élevé en Terre d'Arnhem, dans le Territoire du Nord de l'Australie, a d'abord crevé l'écran dans La Randonnée (1971), lançant une carrière de près de 50 ans, couronnée par le prix "Un certain regard" de meilleur acteur à Cannes en 2013 pour Charlie's Country.

La famille de l'acteur, connu de son vivant sous le nom David Gulpili, a demandé à ce qu'on l'appelle seulement David Dalaithngu, conformément à la coutume indigène pour les personnes récemment décédées.

Il est devenu une célébrité mondiale avec son rôle dans Crocodile Dundee, en 1986.

"C'est avec une profonde tristesse que je partage avec les habitants de l'Australie-Méridionale le décès d'un artiste emblématique, qui a marqué l'histoire du cinéma australien et de la représentation aborigène à l'écran", a annoncé Steven Marshall, Premier ministre de l'Australie-Méridionale, dans un communiqué mardi.

"Il était un frère, un fils, un ami, un père, un grand-père et un mari. Acteur, danseur, chanteur et peintre, il était aussi l'un des plus grands artistes que l'Australie ait jamais connus", a-t-il ajouté.

La vie de l'acteur et danseur aborigène a aussi été émaillée par des périodes d'alcoolisme et de pauvreté.

En septembre 2011, il a été condamné à un an de prison pour avoir, en état d'ébriété, frappé sa femme avec un balai.

Il y a deux ans, recevant une distinction pour l'ensemble de sa carrière, M. Dalaithngu s'est remémoré son casting pour le film "La Randonnée" lorsqu'il était adolescent.

"J'étais un jeune garçon qui grandissait et allait à l'école. Ils sont venus chercher un garçon aborigène capable de jouer ce rôle, de lancer une lance, de danser et de chanter, et ils ont dit: +Oui, il est très bien+", a-t-il raconté dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie de remise des prix du Comité de la Journée nationale des aborigènes et des insulaires.

Il a aussi évoqué son cancer, concluant par: "ne m'oubliez jamais tant que je suis là. Je ne vous oublierai jamais. Je me souviendrai toujours de vous, même si je suis parti pour toujours."

