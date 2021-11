La Nasa reporte la sortie de deux astronautes de l'ISS pour cause de "débris"

Washington (AFP) – La Nasa a annoncé tôt mardi le report d'une sortie dans l'espace de deux de ses astronautes à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) en raison du risque posé par des "débris".

Ces astronautes, Thomas Marshburn et Kayla Barron, devaient sortir du laboratoire spatial plus tard dans la journée de mardi pour une sortie d'une durée de six heures et demie afin de remplacer une antenne de communication radio défectueuse.

"La Nasa a été informée (d'un risque) de débris pour la station spatiale", a tweeté l'agence spatiale américaine.

"En raison du manque de possibilités d'évaluer correctement le risque que cela pourrait représenter pour les astronautes, les équipes ont décidé de reporter la sortie dans l'espace du 30 novembre jusqu'à ce que davantage d'informations soient disponibles", a-t-elle ajouté.

Mi-novembre, la Russie avait détruit l'un de ses propres satellites lors d'un test de missile, générant un nuage de débris. Cela avait contraint les sept membres de l'équipage de l'ISS à se réfugier temporairement dans leurs vaisseaux de retour.

Il n'a pas été précisé si le report par la Nasa de la sortie dans l'espace de mardi était dû aux débris provenant de l'essai de missile spatial russe.

Les Russes ont rejeté les accusations américaines selon lesquelles leur essai a mis en danger la station spatiale.

Les responsables américains ont pour leur part déclaré qu'ils n'avaient pas été informés à l'avance de cet essai de missile antisatellite, le quatrième seulement à toucher un engin spatial depuis le sol, qui a généré plus de 1.500 débris orbitaux repérables.

Il devait s'agir de la première sortie dans l'espace de Kayla Barron et de la cinquième de Thomas Marshburn.

Les deux astronautes étaient arrivés sur l'ISS le 11 novembre à bord de la capsule Crew Dragon Endurance de SpaceX avec la mission Crew-3 de la Nasa pour un séjour de six mois.

