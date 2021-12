CNN écarte son présentateur vedette, frère de l'ex-gouverneur de New York Cuomo accusé d'agression sexuelle

Chris Cuomo, frère d'Andrew Cuomo, en janvier 2014 à Pasadena, en Californie Angela WEISS Getty/AFP/Archives

2 mn

New York (AFP) – La chaîne américaine d'information CNN a annoncé mardi soir la mise à l'écart de son présentateur et journaliste vedette Chris Cuomo pour avoir conseillé son frère, l'ancien gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo, face aux accusations d'agressions sexuelles qui lui ont valu d'être inculpé en octobre.