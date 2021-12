Coupe Davis: Djokovic égalise, double décisif entre Serbie et Kazakhstan

Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur du Kazakh Alexander Bublik, 6-3, 6-4, lors du second simple de leur quart de finale de la Coupe Davis, le 1er décembre 2021 à Madrid

Madrid (AFP) – Novak Djokovic a permis à la Serbie d'égaliser à 1-1 en quarts de finale de la Coupe Davis face au Kazakhstan en dominant sans s'employer Alexander Bublik (36e) 6-3, 6-4 dans le second simple, mercredi à Madrid.

Serbie et Kazakhstan vont donc se départager au double décisif - comme ça a déjà été le cas pour les deux premiers quarts de finale. Il doit opposer Djokovic et Nikola Cacic, côté serbe, à Andrey Golubev et Aleksandr Nedovyesov côté kazakh.

Le pays vainqueur sera opposé à la Croatie pour une place en finale.

Sans droit à l'erreur, Djokovic a tenu tranquillement son rang face à Bublik: un break dans chaque manche a suffi au N.1 mondial, lui même jamais breaké et vainqueur en à peine plus d'une heure et quart sur un ultime service gagnant.

Le Serbe Novak Djokovic sert face au Kazakh Alexander Bublik, lors du second simple de leur quart de finale de la Coupe Davis, le 1er décembre 2021 à Madrid OSCAR DEL POZO AFP

"On n'a pas fini le travail, j'espère qu'on va gagner le double", a tempéré "Nole".

Auparavant, Mikhail Kukushkin, 182e mondial, mais qui était encore dans le Top 40 début 2019, avait remporté un match marathon - 3h18 min, le plus long de cette Coupe Davis jusque-là - aux dépens de Miomir Kecmanovic (69e) 7-6 (7-5), 6-4, 7-6 (13/11) pour apporter le premier point au Kazakhstan.

La joie du Kazakh Mikhail Kukushkin, aprèa avoir battu le Serbe Miomir Kecmanovic, 7-6 (7-5), 6-4, 7-6 (13/11), et offert le 1er point à son pays, lors de leur quart de finale de la Coupe Davis, le 1er décembre 2021 à Madrid OSCAR DEL POZO AFP

Kecmanovic, d'abord mené d'un set et 4 jeux à 2, avait trouvé les ressources pour se relancer et se procurer quatre balles de match, avant de céder.

La Croatie et l'Allemagne sont les deux premières nations qualifiées pour les demi-finales. Le dernier quart de finale opposera jeudi la Russie de Daniil Medvedev à la Suède des frères Ymer.

