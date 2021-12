Le pétrole en léger repli, regards tournés vers l'Opep+ jeudi

Sur le site pétrolier et gazier de Zubair, dans la province irakienne de Bassorah le 9 mai 2018 HAIDAR MOHAMMED ALI AFP

New York (AFP) – Les prix du pétrole, très volatils depuis la découverte du nouveau variant du Covid-19, ont cédé un peu de terrain mercredi dans un marché fébrile, impatient du résultat des réunions de deux jours de l'Opep et de ses alliés via l'accord Opep+.